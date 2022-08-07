Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yaptığı reklam anlaşmasıyla servet kazanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yaptığı reklam anlaşmasıyla servet kazanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Zehra Güneş, dev bir anlaşmaya imza attı. Sporcu kimliğinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça ünlü olan Güneş, reklam anlaşmasından 2 milyon TL kazanacak.

 - Güncelleme:

Sosyal medyada en çok takip edilen sporculardan olan Zehra Güneş ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Güneş'in reklamlardan kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yaptığı reklam anlaşmasıyla servet kazanacak

2 MİLYON LİRA KAZANACAK

Ajansspor'un haberine göre, 23 yaşındaki voleybolcu, ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü olurken bu reklam anlaşmasından tam 2 milyon lira kazanacak.Güneş sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Genç voleybolcunun yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yaptığı reklam anlaşmasıyla servet kazanacak

2.2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Yıldız voleybolcu başarılarının yanı sıra sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Zehra Güneş'in Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yaptığı reklam anlaşmasıyla servet kazanacak

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Zehra Güneş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title