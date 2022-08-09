Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yeni imaj! Eski halini unutun

İtalyan ekibi Novara'ya transfer olması ve aşk hayatı nedeniyle gündemden düşmeyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, imaj değişikliğine gitti. Karakurt pembe rengine veda ederek, saçlarını iyice kısalttı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. Spor hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni İmge ile yaşadığı aşk nedeniyle de gündemden düşmeyen Karakurt, bu sefer de yeni imajıyla gündem oldu.

SAÇLARINI KISALTTI

Sosyal medyayı aktif kullanan voleybolcu pembe saçlarından vazgeçti. Yeni saçlarıyla ayna karşısında selfie çeken Ebrar Karakurt saçlarını daha da kısalttı. Karakurt, son halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Ebrar Karakurt'un son hali:







