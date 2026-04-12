Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü

Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano’da düzenlenen uluslararası jiu-jitsu turnuvasında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde mücadele eden Arduç, güçlü rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı ve organizasyona damga vuran isimlerden biri oldu.

  • Barış Arduç, Milano'da düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazandı.
  • Barış Arduç, turnuvada rakiplerine karşı net bir üstünlük kurarak galip ilan edildi.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano’da düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te büyük bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

ZORLU RAKİPLERE KARŞI NET ÜSTÜNLÜK

Uluslararası arenada güçlü rakiplerle karşılaşan yakışıklı oyuncu, sergilediği performansla dikkat çekti. 

Müsabakalarda üstün bir mücadele ortaya koyan başarılı oyuncu, rakiplerine karşı net bir üstünlük kurarak zirveye ulaştı.

Hakem, Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yerinde duramayan Arduç'u galip ilan ederken, ünlü oyuncu rakibini de tebrik ederek tam bir centilmenlik örneği gösterdi.

Arduç düzenlenen madalya töreninde altın madalyayı boynuna takarken muzipliğini de konuşturdu ve tüm dünya şampiyonlarının yaptığı altın madalya pozunu verdi.     

TURNUVAYA DAMGA VURDU

Disiplini ve fiziksel performansıyla öne çıkan Barış Arduç, elde ettiği bu başarıyla yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, spor alanındaki performansıyla da adından söz ettirdi.

Elif Yeşil
