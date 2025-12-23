Haberler

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Güncelleme:
Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Bahar Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme bomba gibi oturdu. Fenerbahçe taraftarını kızdıran güzel oyuncu, yaptığı paylaşımda ''Hayattaki en büyük korkum Fenerbahçeli bir koca'' yorumunda bulundu.

Uzun bir süredir yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından çokça söz ettiren ünlü oyuncu Bahar Şahin'den çok konuşulacak yeni bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncu, paylaştığı videoda en büyük korkusunu açıkladı.

''HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUM FENERBAHÇELİ KOCA''

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Bahar Şahin, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de... Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe... Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Bu sözler gündeme bomba gibi otururken, Fenerbahçeli taraftarlardan ünlü oyuncuya çok sayıda eleştiri yorumu geldi.

HAKARET EDENLER DAVA AÇIYOR

Kendisine yapılan kötü yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Şahin, hakaret edenlere dava açacağını ifade ederek, "Tutup bana hakaret etmeniz dava açmama yarar. Davadan aldığımız para da bağışa yarar. Ulan Fenerbahçeliler, yine benim sayemde iyiliğe vesile olacaksınız. Bana hakaret ediyorsunuz ya, rezilsiniz." sözlerini sarf etti.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıC. ATILGAN:

cidden sen kimsin ya. senle evlenecek olanda da akıl yok bence

Haber YorumlarıFuat Karaca:

Ünlü oyuncu yazılmış Nerde ünlü mozambik te mi ? Yanlışlık olmasın adını ilk defa duydum. Şunlara yer ayırmayın boşuna.

Haber YorumlarıBabayaro:

Fenerbahçe yi AĞZINA ALMADAN rahat edemiyorlar

Haber YorumlarıCaner Alp:

İnşallah korkun gerçek olur. Fenerbahçeli seni sevsin.

Haber YorumlarıBülent Çağıl:

bu bayan bir suçu yok sadece bunu haber yapan habercı ekmeğinde olur tüm takımlar Türkiye’ni göz bebeği sadece bu bayan pirim verdiriyor

