Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Uzun bir süredir yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından çokça söz ettiren ünlü oyuncu Bahar Şahin'den çok konuşulacak yeni bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncu, paylaştığı videoda en büyük korkusunu açıkladı.

''HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUM FENERBAHÇELİ KOCA''

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Bahar Şahin, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de... Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe... Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Bu sözler gündeme bomba gibi otururken, Fenerbahçeli taraftarlardan ünlü oyuncuya çok sayıda eleştiri yorumu geldi.

HAKARET EDENLER DAVA AÇIYOR

Kendisine yapılan kötü yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Şahin, hakaret edenlere dava açacağını ifade ederek, "Tutup bana hakaret etmeniz dava açmama yarar. Davadan aldığımız para da bağışa yarar. Ulan Fenerbahçeliler, yine benim sayemde iyiliğe vesile olacaksınız. Bana hakaret ediyorsunuz ya, rezilsiniz." sözlerini sarf etti.