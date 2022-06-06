"Spikere saldırdım" diyen Aydemir Akbaş'tan olay Galatasaray-Barcelona maçı itirafı - Haberler

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"Spikere saldırdım" diyen Aydemir Akbaş'tan olay Galatasaray-Barcelona maçı itirafı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kongre üyesi olan Akbaş, Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını ifade etti.

Beyaz TV'ye röportaj veren Aydemir Akbaş, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Barcelona maçından yaşadığı olay ile sosyal medyada gündem oldu.

"İSPANYOL SPİKERE SALDIRDIM"

Aydemir Akbaş, Galatasaray-Barcelona maçında yaşadığı ilginç olayı anlattı. Akbaş, yenilen golden sonra çok sinirlendiğini belirterek: "Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdım. Gol attıktan sonra öyle bir bağırdı ki. Bir kol hareketi yaptım, ne varsa söyledim. Sonra beni stadyumdan attılar" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'İ BEN İKNA ETTİM

Aynı röportajda Galatasaray'ın seçim konularına da değinen ünlü oyuncu, Dursun Özbek'in başkan adayı olmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek: "Dursun Özbek Başkan olacak, Okan Buruk da teknik direktör olacak" dedi.

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş: Spikere saldırdım

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Aydemir Akbaş Galatasaray Spor Haberler

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