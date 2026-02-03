Haberler

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Haber Videosunu İzle
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmail Baki'nin Erman Toroğlu taklidi sırasında Toroğlu'nun stüdyoya girmesi programa damga vurdu; ünlü yorumcu taklidi beğendiğini açıkladı.

  • Komedyen İsmail Baki, Yasemin'in Penceresi programında Erman Toroğlu taklidi yaparken Erman Toroğlu stüdyoya girdi.
  • İsmail Baki, İbrahim Hacıosmanoğlu taklidinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildiğini belirtti.
  • İbrahim Hacıosmanoğlu, İsmail Baki'yi Riva'da ağırladı ve taklidinden memnun kaldı.

Komedyen İsmail Baki'nin konuk olduğu programda yaşanan sürpriz anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Erman Toroğlu taklidi yapan Baki'ye, program sırasında beklenmedik bir baskın geldi.

TAKLİT YAPARKEN KARŞISINDA GÖRDÜ

İsmail Baki, Yasemin'in Penceresi programında sergilediği taklitlerle dikkat çekti. Baki, yıllar önce Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu'nun sunduğu Maraton programındaki diyalogları canlandırdığı sırada, Erman Toroğlu stüdyoya girerek yayına dahil oldu. Bu anlar stüdyoda hem şaşkınlık hem de kahkaha yarattı.

"ÇOK GÜLDÜM" DEDİ

Erman Toroğlu, İsmail Baki'nin kendisi için yaptığı taklitleri daha önce de izlediğini ve çok güldüğünü söyledi. Toroğlu'nun yanında bir kez daha taklit yapan Baki, izleyicilerden alkış aldı.

HACIOSMANOĞLU DETAYI DA GELDİ

Programda konuşan İsmail Baki, İbrahim Hacıosmanoğlu taklidinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildiğini anlattı. Baki, Hacıosmanoğlu'nun kendisini Riva'da ağırladığını ve taklidinden memnun kaldığını ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu