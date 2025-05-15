Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda çarşamba günü yapılan 1. koşu öncesinde ünlü jokey Halis Karataş, Atamanbey isimli attan düştü. TJK yetkilileri, Karataş'ın omzundan yaralandığını ancak tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Ünlü jokey Halis Karataş, Veliefendi Hipodromu'nda şanssız bir olay yaşayarak attan düştü. attan düştü. Türkiye Jokey Kulübü açıklama yaptı.
Usta jokey Halis Karataş, çarşamba günü Veliefendi Hipodromu'ndaki 1. koşu öncesi hazırlanırken bindiği Atamanbey adlı safkanın ani hareketiyle dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından ilk müdahale hipodromda yapılırken, Karataş hastaneye sevk edildi.
TRAVMA TESPİT EDİLDİ
Türkiye Jokey Kulübü, hastaneye kaldırılan Karataş'la ilgili bilgilendirme mesajı yayımlayarak, "Halis Karataş'ın omuz bölgesinde travma tespit edilmiştir. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan jokeyimizin kolu sargıya alınmıştır. Tedavisi devam etmektedir. Hastanede gözlem altında tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.