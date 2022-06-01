Ünlü isimler, Maltepe'deki bilardo turnuvasında kozlarını paylaştı - Haberler

Maltepe'de düzenlenen "Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası" başladı. Turnuvanın açılışına katılan Dağhan Külegeç, Baha, Tolga Sünter, Levent Özdilek gibi ünlü simalar kıyasıya rekabet etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun desteklediği Mavi Beton'un ortak proje olarak hayata geçirdiği, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük salonlarından biri olan "Bilardo Akademisi"nin ev sahipliğinde düzenlenen "Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası" dün başladı. Baha, Bülent Özdemir, Can Özsobay, Cengiz Baltepe, Dağhan Külegeç, Gürkan Gümüş, Hakan Şensoy, Hale Başkaya, İlhan Şeşen, Levent Özdilek, Murat Kekilli, Nedim Tolga Süer, Onur Mete, Sarper Semiz, Saygın Soysal ve Tolga Sünter'in katılması planlanan turnuvanın ilk gününde yarışmacılar şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. İki grup halinde oynan turnuvada ilk dörde girenler, toplamda 12 bin TL para ödülünün ve plaketlerin sahibi olacak. Turnuva, 2 Haziran'da son bulacak.

Turnuvaya katılan oyuncu Dağhan Külegeç, "Sonunda sosyete bir araya geldik. Bir turnuva yapacağız" dedi.

"BİLARDOYA GÖNÜL VERMİŞ AYRI MESLEKLERDEN İNSANLARIZ"

Şarkıcı Baha, "İnanılmaz keyifli bir ortam var burada. Bilardoya gönül vermiş ayrı mesleklerden insanlarız. Dostane bir şekilde toplandık. Bu organizasyonda yer alıyoruz. Umarım keyifli olur" şeklinde konuştu.

"BİLARDO SPORUNU 7'DEN 70'E HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ"

Prof. Dr. Tayfun Akkaya, "Türkiye'de ilk yapılan bir organizasyonda benim de davet edilmem çok hoş oldu. Ben de bilardo sporuna gönül verdim. Bilardo sporunu 7'den 70'e herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BURADA AMAÇ BİARDOYU SEVDİRMEK"

Bilardo Akademisi sahibi Erol Baydemir, "Bilardo toplumda çok tanınmayan bir spor. İnsan sağlığına tüm sporlardan daha faydalı bir spor. Bilardonun gerçek kimliğinin insanlara anlatılmasını amaçlıyoruz. Halkın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz için sanatçılar turnuvası düzenledik. Turnuva sonunda 12 bin TL ödül dağıtılacak. Burada amaç bilardoyu sevdirmek" dedi.

(Elyesa Karatepe - Mustafa Ayabakan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor