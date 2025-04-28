Ünlü gazeteci 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Bu sezonu şampiyon olarak bitirmeye çok yaklaşan ve son 5 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

"SANE GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Sarı-kırmızılıların Alman devi Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane için girişimlerini hızlandırdığı ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'ın bu transfer uluslararası piyasadan da %90 ihtimalle bitirdiği söyleniyor" dedi.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın, bonservis bedeli bulunmayan Leroy Sane için yıllık 9-10 milyon Euro arasında bir maaş bütçesi ayırdığı öğrenildi.