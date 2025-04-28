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Ünlü gazeteci "Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Ünlü gazeteci
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Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane ile anlaşma aşamasına geldiğini iddia etti. Çelikler, "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'ın bu transfer uluslararası piyasadan da %90 ihtimalle bitirdiği söyleniyor" dedi.

Bu sezonu şampiyon olarak bitirmeye çok yaklaşan ve son 5 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

"SANE GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Sarı-kırmızılıların Alman devi Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane için girişimlerini hızlandırdığı ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'ın bu transfer uluslararası piyasadan da %90 ihtimalle bitirdiği söyleniyor" dedi.

Ünlü gazeteci 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

10 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın, bonservis bedeli bulunmayan Leroy Sane için yıllık 9-10 milyon Euro arasında bir maaş bütçesi ayırdığı öğrenildi.

Ünlü gazeteci 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yakışır gs. ye, fb. dzaco ve tadicle devam.........ali koçta iyi başkan ha onuda sakın bırakmayın adam zengin......

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