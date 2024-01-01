Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, yazlıklarında, cebinde

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı. Erzan söz konusu paraların kendisinde olmadığını söyledi.

MAHKEMEDE KENDİNİ SAVUNDU: PARALAR BENDE DEĞİL

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu kişileri "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandıran banka şube müdürü Seçil Erzan 20 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın ulaştığı ifadeye göre Erzan paraların kendisinde olmadığını söyledi. "Paralar nerede?" sorusunu cevaplandıran Erzan, "Birilerinin evlerinde, arabasında, kolundaki saatlerde, yurtdışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında, cebinde..." dedi.

TERİM'İN ADINI ANMAK İSTEMEDİ

Erzan savcının "İlk kim geldi size?" şeklinde sorusunu yanıtlandırırken ise Fatih Terim adını anmaktan kaçındı. Erzan, art arda gelen soruların ardından "Tamam" dedi. Terim'i tanıdığını ve aralarında para ilişkisinin olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023'te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.