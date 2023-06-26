Ünlü futbolcular tatil için Antalya'yı tercih etti

Futbol sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok yerli ve yabancı ünlü futbolcu, tatil için Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Regnum Carya Otel'i tercih etti. Tatil yapan futbolcular arasında Umut Nayır, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Ollie Watkins, Kyle Walker, Granit Xhaka, Lukasz Piszczek, Robert Lewandowski, Antonio Rudiger, Luka Joviç ve Thomas Cairney gibi isimler yer aldı.

FUTBOL sezonunun sona ermesinin ardından yerli ve yabancı birçok ünlü futbolcu, tatil için Antalya'nın Serik ilçesini tercih etti.

Liglerin sona ermesinin ardından Türkiye'den ve yurt dışından birçok futbolcu tatil için Serik'i tercih etti. Futbolcular sezonun yorgunluğunu tatilde eğlenerek attı. Serik'teki Regnum Carya Otel de ünlü futbolcuların tatil noktası oldu. Milli futbolcular Umut Nayır ve Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun yanı sıra Aston Villa'dan Ollie Watkins, Manchester City'den Kyle Walker, Arsenal'den Granit Xhaka, Borussia Dortmund'dan Lukasz Piszczek, Bercelona'dan Robert Lewandowski, Real Madrid'den Antonio Rudiger, Fiorentina'dan Luka Joviç ve Fulham'dan Thomas Cairney tatil için Regnum Carya'ya geldi.Inter'de futbol hayatına devam eden A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Milli Takım ve Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır da yeni sezon öncesi Serik'te tatillerini sürdürdü.