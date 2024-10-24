Üye Girişi
Haberler

Ünlü futbolcudan olay itiraflar: 15 kızla birlikte 300 bin euro harcadım

Ünlü futbolcudan olay itiraflar: 15 kızla birlikte 300 bin euro harcadım
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İngiliz futbolcu Troy Deeney, Las Vegas'ta Victoria's Secret modeli olan 15 kızla birlikte üç gün süren bir partide 300 bin eurodan fazla para harcadığını itiraf etti. Deeney, bu parayı 2015 yılında Watford'un yükselişini kutlamak için harcadığını belirtti.

İngiltere Premier Lig ve Championship'te toplam 443 maça çıkan 36 yaşındaki eski futbolcu Troy Deeney, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"15 KIZLA BİRLİKTE 300 BİN EURO HARCADIM"

Troy Deeney, verdiği sözü yerine getirmek amacıyla 2015 yılında Watford'un yükselişini kutlamak için Las Vegas'a gittiğini ve 3 gün süren partide 300 bin Euro'dan fazla para harcadığını söyledi. Deeney Victoria's Secret modelleri ile partilediğini itiraf etti. Deeney, "Las Vegas'ta üç günde 300 bin eurodan fazla para harcadım. Kumarda kaybettiğimi söylemek isterdim ama hayır... 96 bin Euro havuz partisinde, 96 bin Euro sabah MGM'de ve 72 bin Euro gece." dedi.

Troy Deeney, Las Vegas'ta geçirdiği üç günlük parti hakkında; "O sırada bekarlığa veda partisinde beş futbolcu vardı ve yan masadaydılar ve bizi bir bekarlığa veda partisine götürdüler. Victoria's Secret modeli olan 15 kızla birlikteydik. Kızlardan biri bana Victoria's Secret modeli olduklarını söyledi ve ben de 'teşekkür ederim İsa, artık cennetteyim' diye düşündüm... Hiçbir şey yapamadım, o kadar çok içtim ki beni taksiye bindirdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Futbol Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Ekim Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.