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Ünlü futbolcu Berardi, taraftara tekme tokat daldı! O anlar kameralara yansıdı

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İtalya'da Sassuolo forması giyen yıldız futbolcu Domenico Berardi, Modena'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından kendisine laf atan bir taraftarı yumrukladı. Bu şiddet anları kameralara yansıdı.

İtalyan yıldız futbolcu Domenico Berardi, Modena'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından kendisine laf atan bir taraftarı yumrukladı. Berrardi yaşanan olayların ardından açıklama yaptı.

Ünlü futbolcu Berardi, taraftara tekme tokat daldı! O anlar kameralara yansıdı

"ÖZÜR DİLERİM"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Berardi, "Modena maçından sonra stat dışında olan olaylar nedeniyle özür dilerim. Biz profesyoneliz ve her şeyden önce küçük çocuklara örnek olmalıyız. Bugün herkesin gözü önünde bu şekilde davranamadım. Çünkü ailem, eşim, çocuğum gibi beni derinden yaralayan, en sevdiğim şeylere laf edildi" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcu Berardi, taraftara tekme tokat daldı! O anlar kameralara yansıdı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

İtalya Spor Haberler

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