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Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

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76 yaşındaki İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Eriksson, kariyeri boyunca Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde ve İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sven-Goran Eriksson yaşamını yitirdi. Ailesinden yapılan açıklamada Eriksson'un 76 yaşında vefat ettiği belirtildi. Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.

DÜNYA DEVLERİNİ ÇALIŞTIRDI

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı. Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlamış, Şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Kanser Tedavisi Fildişi Sahili Filipinler Manchester Benfica Futbol İsveç Lazio Dünya Spor Roma Futbol Spor Dünya Haberler

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