Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Üniversiteli Pehlivanlar Edirne'de Çayıra Çıktı

Üniversiteli Pehlivanlar Edirne'de Çayıra Çıktı

Spor Haberleri

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı.

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de başladı. Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 8 üniversiteden, 62 pehlivan katıldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanların mücadele ettiği şampiyonada, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağlayan üniversiteli pehlivanlar, güreşmeye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle devam eden şampiyona, saat 17.00'de yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Edirne Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title