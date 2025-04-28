Üniversiteler Arası YurtLig Spor Organizasyonları Denizli'de Başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen spor organizasyonları devam ediyor. 28 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Masa Tensi Grup Şampiyonası yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adı altında düzenlenen spor turnuvaları, yurtlarda barınan öğrencilerin yoğun katılımıyla başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinlikleri ile bir araya gelen gençler hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor. YurtLig organizasyonlarında Denizli'nin ev sahipliğinde 5 ayrı organizasyon yapılacak. Bunlardan ilki 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Badminton Ege Marmara Grup Şampiyonası olarak yapıldı. Bu organizasyonun hemen ardından Masa Tenisi Grup Şampiyonası 28 Nisan - 03 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. 03-06 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dart Türkiye Şampiyonası, 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Voleybol Türkiye Şampiyonası ve 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Denizli'de hem yarışacak hem de tematik gezilere katılacaklar

Denizli'de yaklaşık 35 gün sürecek YurtLig Spor Organizasyonları için öğrenciler ağırlanmaya devam ediyor. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 750 üniversite öğrencisinin ağırlanacağı şampiyonalar için programlar yapıldı. Yarışmalar dışında öğrenciler için tematik gezi, konser, bilgi yarışması gibi spor dışı etkinliklerde gerçekleşecek.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yurtlarda öğrencilerin barınma, beslenme ve konforunun yanı sıra sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel anlamda da sorumluluklar taşıdıklarını söyledi. YurtLig spor organizasyonları ile beş ayrı organizasyonda 750 öğrenciyi misafir edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, Denizli'ye gelecek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ