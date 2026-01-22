Haberler

Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 56 üniversiteden 216 sporcu katıldı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular madalya, takımlar ise kupa aldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 56 üniversiteden 216 sporcu katıldı.

Sporcular, "sanda" (serbest dövüş) ve "taolu" (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) kategorilerinde becerilerini sergiledi.

Şampiyona, final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupalarının verilmesiyle sona erdi.

