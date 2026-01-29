Haberler

Burdur'da Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası başladı

Burdur'da Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. İlk gün müsabakalarında dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) ev sahipliğinde başladı.

MAKÜ Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜSF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş, MAKÜ'nün spor organizasyonlarına verdiği desteğe dikkati çekerek, sporculara başarılar diledi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Turnuvalara katılan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü öğrencisi Hüseyin Can Göksu, burada Türkiye Şampiyonu olduğunu belirterek, "Ülkemizi Brezilya'da yapılacak dünya şampiyonasında temsil etme fırsatı bulduk. İnşallah orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Geçtiğimiz yıl da ülkemize Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandırdık. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonanın ilk gününde tamamlanan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, 10-13 Haziran'da Brezilya'da düzenlenecek Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA / Hale Pak - Spor
