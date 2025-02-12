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Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası Finali Erzurum'da Gerçekleşti

Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası Finali Erzurum'da Gerçekleşti
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası final müsabakaları, Erzurum'da yapıldı. Kadınlarda Erzurum Teknik Üniversitesi birinci, erkeklerde ise Atatürk Üniversitesi birinci olarak öne çıktı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Üniversiteler Kış Sporları Oyunları kapsamında Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleşen organizasyona İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Kadınlarda 8, erkeklerde ise 9 takımın yarıştığı müsabakaların final gününde sporcular dereceye girmek için buz üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Müsabakaların final karşılaşmalarında kadınlarda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) birinci, Atatürk Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Erkeklerde de Atatürk Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ikinci, Erzurum Teknik Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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