Haberler

Eğirdir'de Floor Curling Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde floor curling tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde floor curling tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu koordinesinde, Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Eğirdir SHMYO Fuaye Alanı'nda yapılan etkinlikte, buz üzerinde oynanan curling sporunun salon versiyonu olan floor curling öğrencilere uygulamalı olarak tanıtıldı. Etkinlik, Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Kafadar Toğar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerin farklı spor branşlarını tanıması, kampüs yaşamının sportif faaliyetlerle desteklenmesi ve gençlerin aktif yaşama teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de yeni bir spor dalıyla tanışma fırsatı buldu.

Okul Müdür Yardımcısı öğretim üyesi Faruk Yaşar Gürdal, "Öğrencilerimizle güzel bir mücadele ortamı oluştu. Oyunu çok kısa sürede öğrendik. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bu konudaki hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Kafadar Toğar, "'Köyümden Şampiyon Çıkar' projesini başlatmıştık. Projemiz çok güzel ilerliyor. Köylerimizdeki çalışmaları tamamladık, şimdi ilçe merkezimizde 2- 3 okulumuz kaldı. Üniversite öğrencilerimizin de bu sporla tanışmasını istedik. Güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi