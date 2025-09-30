Üniversite Öğrencilerinden Şahinkaya Kanyonu'nda Doğa Yürüyüşü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üniversite öğrencileri, Şahinkaya Kanyonu'na doğa yürüyüşü gerçekleştirerek hem bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti hem de farkındalık oluşturdu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kanyonun zorlu parkurlarını tırmanarak zirveye ulaştı ve doğanın eşsiz manzaralarını gözlemleme fırsatı buldu. Yürüyüş sırasında doğa ve çevre bilincine de değinildi. Öğrenciler, bölgede yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerini gözlemleyerek ekosistemin korunması konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilerden Sefacan Yılmaz, etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı:

"Bu yürüyüş sayesinde üniversitemize bu yıl katılan öğrencilerimize hem Vezirköprü'yü tanıtma fırsatı bulduk hem de gençlere doğal hayatı ve hayvanları koruma konusunda bilgiler vererek farkındalık oluşturduk. Bundan sonra da ilçemizin gençlerine yönelik bu tür faaliyetleri sürdüreceğiz."

Etkinlik, hem öğrenciler arasında dayanışmayı güçlendirdi hem de katılımcılara doğa ile iç içe keyifli ve öğretici bir deneyim sundu.