Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Belçika ekiplerinden Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde antrenman yaptı. Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki çalışma, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile gerçekleştirildi.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak.