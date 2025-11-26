Haberler

Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray'a Karşı Kritik Galibiyet

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Union Saint-Gilloise'ın teknik direktörü David Hubert, maçın ardından takımının performansını değerlendirdi ve galibiyetin önemine vurgu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın teknik direktörü David Hubert, aldıkları 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Belçikalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren 37 yaşındaki teknik adam, "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Oyuncuların performansından çok memnunum. Ancak topu biraz daha iyi kullanabilirdik. Galatasaray'ın zayıf noktaları üzerine biraz daha gidebilirdik. Ancak bu seviyede bazı etapları geçmemiz, daha fazla pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Bugün daha komple bir maç oynadık. İkinci ve üçüncü golü atmayı tercih ederdim ama yine de Galatasaray'ın eksiklerinden faydalandık. Sert bir maç oynadık. Mükemmel değildik ama Galatasaray'ın burada 33 maçlık kaybetmeme serisinden bahsediyoruz. Burada 3 puan almak kolay değildi. Bunu başarmak sevindirici." diye konuştu.

Hubert, RAMS Park'taki taraftar baskısından bahsederek, "İyi bir kalitemiz olduğunu düşünüyorum. Defansta zorlu zamanlar olacağını biliyorduk. Oyuncularım bu stattaki baskıdan çıkmak için ellerinden gelini yaptı. Ofansif anlamda daha fazla cevap verebilirdik. İkinci yarıda çok güzel bir gol attık. Bana göre ikinci golü atmalıydık. En azından 3 puanı kazanmasını bildik ve gol yemedik." ifadelerini kullandı.

Müsabakada galibiyet golünü atan Promise David'in performansıyla ilgili Hubert, "David, muhteşem bir maç oynadı. O, kalitesine göre daha ilk yarıda iyisini yapabilirdi. Sonrasında topu daha çok saklayıp koşular yapabilirdi. Atak noktalarında bizi daha fazla dinlendirebilirdi. Onun bir ana ihtiyacı var. Bazen bütün maç boyunca onu göremezsiniz ama golü atar. Sarı karttan dolayı o değişikliği yapmamız gerekiyordu. Sarı karta rağmen soğukkanlı kalıp kırmızı kart görmemek de lazım." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
