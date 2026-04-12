Haberler

Union Berlin, kadın teknik direktörü Eta ile tarihe geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Union Berlin, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı getirerek tarih yazdı. 34 yaşındaki Eta, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir erkek futbol takımında teknik direktörlük yapan ilk kadın oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin, sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe Marie-Louise Eta'yı getirerek tarihe geçti.

Alman ekibi, ligin son sırasındaki Heidenheim karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırırken, yerine sezon sonuna kadar 34 yaşındaki Eta getirildi.

Eta, Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir erkek takımında bu göreve gelen ilk kadın oldu.

Temmuz 2025'ten bu yana Union Berlin'in 19 yaş altı takımını çalıştıran Eta'nın bu yaz kadın takımının başına getirilmesi planlanıyor.

Bundesliga'da galibiyeti var

Union Berlin'in 3 yıl önce Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak görev verdiği Eta, o dönem 3 maç ceza alan teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine takımı maçlara çıkardı.

Eta, Darmstadt'ı 1-0 yendikleri maçta bir Bundesliga takımını saha kenarından yöneten ilk kadın oldu.

2018 yılında 26 yaşındayken futbol oynamayı bırakan Eta, formasını giydiği Werder Bremen'in 15 yaş altı erkek takımının antrenörlüğüyle yeni kariyerine başladı.

Bundesliga'da 11. sırada bulunan Union Berlin, küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor.

Bu yıl çıktıkları 14 lig maçında sadece 2 galibiyet alabilen Alman ekibi, Eta yönetimindeki ilk mücadelesinde 18 Nisan Cumartesi günü Wolfsburg'u ağırlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

