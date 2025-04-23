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ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta yapıldı

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta yapıldı
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ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi.

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen organizasyona 8 üniversiteden 71 sporcu katıldı.

Çoruh Nehri'ndeki şampiyonada 16 takımdan 71 sporcu, 3 gün boyunca "kafa kafaya", "slalom" ve "nehir inişi" kategorilerinde kürek çekti.

Yarışlar sonunda kadınlar kategorisinde Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi birinciliği, İstanbul Üniversitesi ikinciliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, üçüncülüğü elde etti.

Erkekler kategorisinde Düzce Üniversitesi birinci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü oldu.

Karma kategorisinde ise yarışı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ikinci, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi üçüncü tamamladı.

Şampiyonda dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupa verildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Spor
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