ÜNİLİG salon hokeyi ve Floor Curling Türkiye müsabakaları GAÜN'de başladı

Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025-2026 ÜNİLİG Üniversitelerarası Hokey ve Floor Curling Türkiye müsabakaları, çeşitli üniversitelerin katılımıyla başladı. Öğrenciler, rekabetin yanı sıra üniversiteler arası etkileşim fırsatı yakalıyor.

ÜNİLİG Hokey müsabakalarında erkekler A Grubu'nda Muş Alparslan, Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Bayburt ve Muğla Sıtkı Koçman üniversiteleri mücadele ederken, kadınlar A Grubu'nda ise Zonguldak Bülent Ecevit, Bayburt, Muğla Sıtkı Koçman, Gaziantep, Muş Alparslan ve Kırıkkale üniversiteleri yer alıyor.

Floor Curling Türkiye müsabakalarında ise erkekler kategorisinde A Grubu'nda Pamukkale, Batman, Harran ve Atatürk, B Grubu'nda Bursa Teknik, Şırnak, Bartın ve Artvin Çoruh; C Grubu'nda ise Gaziantep, Erzurum Teknik ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversiteleri karşı karşıya geliyor.

Kadınlar kategorisinde ise A Grubu'nda Gaziantep, Artvin Çoruh, Atatürk ve Batman, B Grubu'nda Burdur Mehmet Akif Ersoy, Erzurum Teknik, Pamukkale ve Harran, C Grubu'nda ise Bursa Teknik, Bartın ve Şırnak üniversiteleri mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Yusuf Orak
500

