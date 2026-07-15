Haberler

Futbol: UEFA Konferans Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu rövanşında Lüksemburg ekibi UNA Strassen, deplasmanda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0 üstünlükle bir üst tura çıktı.

UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu rövanş maçında Lüksemburg ekibi UNA Strassen, deplasmanda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

San Marino Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip, 8. dakikada Nicolas Perez ve 38. dakikada Valentin Steinmetz'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve UNA Strassen maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Eşleşmenin ilk maçını da 1-0 kazanan Lüksemburg temsilcisi, toplamda 3-0 üstünlük sağlayarak organizasyonda bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA / Can Öcal
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günün sürprizi! Atletico Madrid'den Eyüpspor'a transfer oldu

Günün sürprizi! Atletico Madrid'den Eyüpspor'a transfer oldu
'Motor arızalı' dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı

'Motor arızalı' deyip 60 bin TL istediler! Gerçek ise bambaşka çıktı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Amedspor'dan bir iddialı transfer daha

Amedspor'dan bir iddialı transfer daha!

Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi