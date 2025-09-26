Haberler

Umut Ünlü, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Umut Ünlü, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde 3:26.11'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Şampiyona 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Umut Ünlü, S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde 3: 26.11'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

