Umut Ünlü, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Umut Ünlü, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Umut Ünlü, S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde 3: 26.11'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.