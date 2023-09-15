Umut Güneş Trabzonspor'a transfer oldu

Corendon Alanyaspor, Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Genç orta saha oyuncusu geçen sezon Alanyaspor ile 30 maça çıktı.

Corendon Alanyaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Corendon Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Alanyaspor ile 30 maça çıktı. 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran genç oyuncu, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. - ANTALYA