Üye Girişi
Haberler

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Yüksel: Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Yüksel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından oyuncularının emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi ve galibiyeti Ümraniyespor camiasına armağan etti.

- Mustafa Yüksel : "Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Yüksel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçen hafta deplasmanda kazanılan Kocaelispor galibiyetinin anlam kazanması için maça çıktıklarını söyleyerek başlayan Mustafa Gürsel, "Maçın başından sonuna kadar oyun kontrolümüzdeydi. İstediklerimizi oyunsal anlamda yaptık. İlk yarı 1 gol, ikinci yarı da 1 golle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularım emeklerinin karşılığını aldığı için mutluyum. Geçen hafta deplasmanda, bu hafta evimizde 3 puan almamız moral ve motivasyon olarak katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu moral ve motivasyonu çalışmaya devam edip, bundan sonraki devre arasına kadar olan 2 maça da yansıtıp, en iyi puanla ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Emeklerin dolayı oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Bugün güzel bir oyun seyrettirdiler. Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Yüksel Ankara Teknik Direktör Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title