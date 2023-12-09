Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Yüksel: Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Yüksel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından oyuncularının emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi ve galibiyeti Ümraniyespor camiasına armağan etti.

- Mustafa Yüksel : "Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Yüksel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçen hafta deplasmanda kazanılan Kocaelispor galibiyetinin anlam kazanması için maça çıktıklarını söyleyerek başlayan Mustafa Gürsel, "Maçın başından sonuna kadar oyun kontrolümüzdeydi. İstediklerimizi oyunsal anlamda yaptık. İlk yarı 1 gol, ikinci yarı da 1 golle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularım emeklerinin karşılığını aldığı için mutluyum. Geçen hafta deplasmanda, bu hafta evimizde 3 puan almamız moral ve motivasyon olarak katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu moral ve motivasyonu çalışmaya devam edip, bundan sonraki devre arasına kadar olan 2 maça da yansıtıp, en iyi puanla ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Emeklerin dolayı oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Bugün güzel bir oyun seyrettirdiler. Bu galibiyet Ümraniyespor camiasına armağan olsun" ifadelerini kullandı.