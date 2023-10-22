Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 3-2 kazandıkları Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takım olma yolunda bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu müsabakada galibiyet elde etmenin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Gürsel, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Kendi sahamızdaki bu sezonki ilk galibiyetimiz oldu. Emeği geçen tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunu daha önce de koparabilirdik. Öne geçtiğimiz zamanlarda oyunu koparabilecek pozisyonlar da yakaladık ama son pasları değerlendiremedik. Oyuncularımızda golü yedikten oynama isteği artıyor. Golü yedikten sonra bırakmadık. Sonuç son dakikada da gelse bizim için güzel bir galibiyet oldu. Takım olma yolunda bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. İhtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Bundan sonraki süreçte amacımız bunu taşımak. Daha çok çalışacağız ve bu takımı daha yukarıya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL