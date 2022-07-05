Ümraniyespor, Süper Lig'e hızlı giriş yaptı! Rambo Okan paylaşımı sosyal medyayı salladı

5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi. Sezonu Fenerbahçe maçı ile açacak Süper Lig'in yeni ekibi ilginç bir paylaşıma imza attı.

ÜMRANİYESPOR'DAN RAMBO OKAN PAYLAŞIMI

Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilk hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına gönderme yaptı. Sarı-lacivertlilerin meşhur amigosu Rambo Okan'a paylaşımında yer veren Ümraniyespor, "Tarihimizin ilk Süper Lig maçını deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı. İstanbul ekibinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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