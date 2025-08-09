Ümraniyespor Sezona Galibiyetle Başladı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yenen Eminevim Ümraniyespor'un yardımcı antrenörü Ömer Faruk Mahir, sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nın 81. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle toplantıya katılan Mahir, eksik kalana kadar oyunu domine ettiklerini belirtti.

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getiren Mahir, "Art niyet kısmına pek inanan bir insan değilim ama bugün başımıza gelenler, verilen kararlar beni bunu düşünmeye itiyor o yüzden futbol konuşmak istiyorum. Sayısal eşitsizlik zor oluyor ama biz bunu biliyorduk güçlü bir kamp dönemi geçirdik. Orada bunları da değerlendirdik. Transfer yasağımız olduğu biliniyor, tüm futbolcularımızı 2 pozisyonda oynayacak şekilde antrene ettik. Futbolu güzelleştirebilirsek ne mutlu ilk haftadan böyle bir 3 puan aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Taner Taşkın: "İptal edilen golü izlesinler"

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ithafen iptal edilen gol pozisyonunu izleme çağrısında bulunan Taşkın, "Federasyon başkanımız da söylüyordu 'Orta hakemlerin yapmış olduğu hatayı affedebilirim.' diyordu, 'Ama VAR'ı affetmem.' diyordu. İnşallah sözünün arkasında duracaktır. Bugün şu iptal edilen golü izlesinler. Ümraniye'ye de olsa onların da canı yanacaktır. Biz yarım puan bile haram puan istemiyoruz. VAR'daki hakemlerin çok daha dikkatli maç yönetmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mağlubiyeti hak etmediklerini aktaran Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan eli boş dönmek çok üzücü. Hele son dakikalarda hakemin bize göre vermiş olduğu yanlış kararla elimiz boş dönüyoruz. Çok genç oyuncularımız var, altyapımız güçlü. Mağlubiyeti hak eden bir oyun olmadı. Oyun üstünlüğü zaman zaman bizdeydi bu beni mutlu etti. Bugün için kaybetmiş olabiliriz hakem hatasıyla ama benim gözümde oyuncularım galiptir. Aramıza katılacak 2-3 kaliteli ayak daha olacak genç oyuncularla onları harmanlayıp iyi bir takım yapmayı arzu ediyoruz. Takımımdan son derece memnunum. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."