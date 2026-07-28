Ümraniyespor hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti

1'İNCİ Lig takımlarından Ümraniyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Pendikspor ile 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ümraniyespor karşılaşmadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı