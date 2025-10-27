Haberler

Ümraniyespor'dan TFF'ye Bahis Skandalı Tepkisi

Güncelleme:
Ümraniyespor Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabının olduğunu açıklamasının ardından, Türk futbolunun karanlık günler yaşadığını belirterek, bahis skandalına karışan hakemlerin derhal futbol dışı bırakılmasını talep etti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurmasına dair açıklama yaptı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yaptığı açıklama, futbolumuzun ne kadar çürüdüğünü, yıllardır üstü örtülen bir bataklığın artık gizlenemez hale geldiğini açıkça ortaya koymuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 152 hakemin bahis oynaması sebebiyle alınan kararların ve sonuçların temiz olmadığı aktarılarak, "Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır. Bu skandal, sadece hakemlerin değil, bu sistemi yıllardır koruyanların, göz yumanların, 'Görmedim, duymadım.' diyenlerin de sorumluluğundadır. Bu saatten sonra kimse 'Futbolumuz temizdir.' diyemez. Bu saatten sonra kimse 'Adalet var.' diyemez." denildi.

Kulübün açıklamasında bu düzenin kabul edilmemesi gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur. Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz. Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır. Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissedemez. Federasyonun yapısı, karar mekanizmaları, atama sistemi tamamen yenilenmeli, bağımsız ve tarafsız bir denetim süreci başlatılmalıdır. Bu çağrımız sadece Ümraniyespor için değil, Türk futbolu için yapılmış bir çağrıdır. Bugün susanlar, yarın aynı adaletsizliğin mağduru olacaklardır."

Açıklamada, Ümraniyespor'un Türk futbolu için mücadele ettiği belirtilerek, "Bu kulübün mazisinde alın teri, mücadele ve gurur vardır. Biz bu mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, Türk futbolunun onuru adına veriyoruz. Adalet sağlanmadan hiçbir şey normalleşmeyecek. Bu leke temizlenmeden futbolun adı bile anılmayacak. Bu ülkede dürüst insanların, temiz futbol isteyenlerin sesi duyulana kadar biz susmayacağız. Ümraniyespor olarak, hakkımızı, emeğimizi, adaletimizi sonuna kadar savunacağız. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz adalet istiyoruz. Bu kararlı ve cesur adımı atan Türkiye Futbol Federasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
