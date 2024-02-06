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Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

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Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden izledi. Anelka, ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor'u yakından takip etti.

Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Park'ta Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi tribünden izleyen Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor'u yakından takip etti.

Ümraniyespor, 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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