Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile Yeni Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bölükbaşı'nın göreve başlamasından bu yana takım 21 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında 2 Ocak'ta göreve başlayan 48 yaşındaki teknik direktörle 1 senelik yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Ümraniyespor, 21 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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