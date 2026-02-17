Haberler

Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Boluspor: 2

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u 4-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Soukou'nun iki golü yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Ümit Öztürk, Ferhat Çalar, Oğuzhan Kocaçoban

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül, Andrej Djokanovic, Jurgen Bardhi (Serkan Göksu dk. 70), Atalay Babacan (Engjell Hoti dk. 83), Cebio Soukou (Barış Ekincier dk. 71), Emre Kaplan, Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 83), Batuhan Çelik (Toheeb Kosoko dk. 88)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu, Kubilay Aktaş, Orhan Uğur

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Loic Kouagba, Gökhan Akkan, Barış Alıcı, Dean Lico (Almir Aganspahic dk. 72), Doğan Can Davas (Erdem Dikbasan dk. 60), Mario Balbudia (Devran Şenyurt dk. 46), Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed (Alexandru Baluta dk. 60)

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Abdurrahman Üresin, Mustafa Çaylı, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Soukou (dk. 32 ve 65), Batuhan Çelik (dk. 49), Atalay Babacan (dk. 56), Lucas Lima (dk. 76), Yusuf Kocatürk (dk. 89 k.k.)

Sarı kartlar: Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor), Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Dean Lico (Boluspor) - İSTANBUL

