Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Bandırmaspor: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, evinde ağırladığı Bandırmaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ümraniyespor'un golünü Ali Turap Bülbül atarken, Bandırmaspor'un golleri Amaral ve Emirhan Acar'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Benny'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Turap Bülbül'ün sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Benny'nin içeri çevirdiği top savunmadan dönüp tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kalecinin müdahalesinin ardından direğe de çarpan top kornere gitti.

41. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında ön direkte Amaral kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

78. dakikada Soukou'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Akın Alkan'da kaldı.

85. dakikada Enes Çinemre'nin pasında Emirhan Acar, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı.1-2

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Haydar Avcı, Furkan Ulu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac (Burak Öksüz dk. 46), Emre Kaplan, Djokanovic, Atalay Babacan (Hoti dk. 72), Jurgen Bardhi (Serkan Göksu dk. 41), Benny (Barış Ekincier dk. 88), Soukou (Yusuf Deniz Şaş dk. 88), Batuhan Çelik

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Kubilay Aktaş, Kosoko, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Oğuz Ceylan (Hikmet Çiftçi dk. 19), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Abdulkadir Parmak (Enes Çinemre dk. 80), Muhammed Gümüşkaya, N'Dongala (Badji dk. 46), Amaral (Emirhan Acar dk. 76), Fall (Kehinde dk. 77), Tanque (Yasin Midiliç dk. 90+1)

Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Ali Turap Bülbül (dk. 11) (Ümraniyespor), Amaral (dk. 41), Emirhan Acar (dk. 85) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Mücahit Albayrak, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
