Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Bandırmaspor: 2

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, evinde ağırladığı Bandırmaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ümraniyespor'un golünü Ali Turap Bülbül atarken, Bandırmaspor'un golleri Amaral ve Emirhan Acar'dan geldi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Benny'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Turap Bülbül'ün sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Benny'nin içeri çevirdiği top savunmadan dönüp tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kalecinin müdahalesinin ardından direğe de çarpan top kornere gitti.
41. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında ön direkte Amaral kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
78. dakikada Soukou'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Akın Alkan'da kaldı.
85. dakikada Enes Çinemre'nin pasında Emirhan Acar, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı.1-2
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Haydar Avcı, Furkan Ulu
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac (Burak Öksüz dk. 46), Emre Kaplan, Djokanovic, Atalay Babacan (Hoti dk. 72), Jurgen Bardhi (Serkan Göksu dk. 41), Benny (Barış Ekincier dk. 88), Soukou (Yusuf Deniz Şaş dk. 88), Batuhan Çelik
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Kubilay Aktaş, Kosoko, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Oğuz Ceylan (Hikmet Çiftçi dk. 19), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Abdulkadir Parmak (Enes Çinemre dk. 80), Muhammed Gümüşkaya, N'Dongala (Badji dk. 46), Amaral (Emirhan Acar dk. 76), Fall (Kehinde dk. 77), Tanque (Yasin Midiliç dk. 90+1)
Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Ali Turap Bülbül (dk. 11) (Ümraniyespor), Amaral (dk. 41), Emirhan Acar (dk. 85) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Mücahit Albayrak, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor) - İSTANBUL