Altın da gümüş de ümit milli tekvandocuların

Güncelleme:
Kosova'nın Priştine şehrinde düzenlenen Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalya kazanarak başarı elde ettiler.

Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın finalinde rakip olan Türk sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın başkenti Priştine'de bugün başlayan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlarda 4 sıklette mücadeleler yapıldı.

Kadınlar +73 kilo finalinde karşı karşıya gelen Türk sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, sporcuları kutladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
