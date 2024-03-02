Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası Kemer'de Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası başladı.

Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya 19 ülkeden 467 judocu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun 1993'ten itibaren Nazım Canca anısına düzenlendiğini hatırlattı.

Turnuvayı hem turizm açısından hem de konaklama ve diğer tesislerin yeterliliği açısından Antalya'da yaptıklarını vurgulayan Huysuz, "Salgında ve yaşadığımız acı deprem nedeniyle geçen yıl turnuvayı iptal etmiştik. En son 2020'de 31 ülkeden 650 sporcu katılmıştı. Bu sayıyı yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye şampiyonasında ilk 7'ye girenleri müsabakaya dahil ettik. Buradan alınacak netice ile Avrupa ve dünya şampiyonasına girecek ekibi oluşturmaya çalışıyoruz. Çok iddialıyız." diye konuştu.

Turnuva yarın sona erecek.