Ümitler Avrupa Judo Kupası

Romanya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Begümnaz Doğruyol ve 52 kiloda Şeyma Yıldırım altın, 44 kiloda Zilan Ertem ile erkekler 60 kiloda Abdülsamet Çakır bronz madalya aldı.

Kadınlar 48 kiloda Pınar Boğa 5'inci sırayı alırken, erkekler 50 kiloda Mehmet Şahin Ertem repesajda, 66 kiloda Bekir Taha Seymen ise ikinci turda rakiplerine mağlup oldu.