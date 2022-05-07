Ümitler Avrupa Judo Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümitler Avrupa Judo Kupası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Ümitler Avrupa Judo Kupası

Romanya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Begümnaz Doğruyol ve 52 kiloda Şeyma Yıldırım altın, 44 kiloda Zilan Ertem ile erkekler 60 kiloda Abdülsamet Çakır bronz madalya aldı.

Kadınlar 48 kiloda Pınar Boğa 5'inci sırayı alırken, erkekler 50 kiloda Mehmet Şahin Ertem repesajda, 66 kiloda Bekir Taha Seymen ise ikinci turda rakiplerine mağlup oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bronz Madalya, Romanya, Milli, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title