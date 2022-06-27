Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce gülme krizine girdi - Haberler

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Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce gülme krizine girdi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, YouTube'da kendi kanalında yaptığı programda gülme krizine girdi. Futbol yorumcusu Musa Yıldız ile program yapan Özat, Yıldız'ın yayında sandalyeden düşmesi sonrası kahkahalara boğuldu.

Futbol yorumcusu Musa Yıldız, Ümit Özat'ın YouTube kanalında canlı yayına katıldı. Yıldız'ın sandalyeden düşerek yayından kopması sonrası Özat gülme krizine girdi.

Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce gülme krizine girdi

Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce gülme krizine girdi

"İNŞALLAH KÖTÜ BİR ŞEYİ YOKTUR"

Düştükten sonra Musa Yıldız'dan herhangi bir tepki gelmeyince, "İnşallah kötü bir şey yoktur" diyen Özat, kendisini daha fazla tutamadı ve gülmeye başladı. "Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah'ım sen beni affet" diyerek sözlerine devam eden Özat, kahkahalara boğuldu. Musa Yıldız daha sonra tripodunun kırıldığını söyledi.

Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce gülme krizine girdi

Haberler.com - Spor

Musa Yıldız Ümit Özat Youtube Spor Haberler

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