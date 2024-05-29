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Ümit Milli Takımı İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

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Ümit Milli Takımı, İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı. Maç, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyor.

Ümit Milli Takımı, pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Sürme yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak. Ay-yıldızlılar, eleme grubu maçlarına eylül ayındaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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