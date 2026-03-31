TFF: "Egemen Korkmaz, başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır"

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan ile oynanan maçta ayağının kayması sonucu başını yere vurduğunu ve bilinç kaybı yaşadığını açıkladı. Korkmaz hastaneye kaldırıldı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
