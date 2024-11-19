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Ümit Milli Takım Sırbistan'a Geçit Vermedi

Ümit Milli Takım Sırbistan'a Geçit Vermedi
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Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda Sırbistan'ın golü ile geriye düşen milliler, Mustafa Hekimoğlu'nun eşitlik getiren golüyle umutlansa da, kısa süre sonra yeniden öne geçen Sırbistan karşısında maçı kaybetti.

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Milliler, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Jankat Yılmaz, Baran Moğultay, Emir Ortakaya, Hamza Güreler, Ege Bilsel, Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan, Burak İnce ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Sırbistan Cvetkovic'in golüyle 1-0 öne geçerken, takımlar soyunma odasına da bu sonuçla gitti.

Ümit Milli Takım, 54. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle müsabakada eşitliği yakalasa da bu golden 4 dakika sonra Sırbistan, Vlahovic'le yeniden öne geçti.

Müsabakayı Bellona Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz, tribünden takip etti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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