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Ümit Milli Takım, Letonya Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Takım, Letonya Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçı için Letonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da antrenman yaparak başladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core aktivasyon ve dinamik ısınma çalışmaları yapıldı. Ardından 5v2 pas ve taktik çalışma yapan Ümit Milliler, son bölümde dar alan oyunu ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Letonya maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Letonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Taha Altıkardeş (Göztepe), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir FK), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtylland)

Forvet: Erencan Yardımcı (SK Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender EH), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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