Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 Berabere Kaldı
Ümit Milli Takım, İstanbul'da oynanan özel maçta Karadağ ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların golü Baran Ali Gezek'ten gelirken, Karadağ'ın golü son dakikada geldi.
Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel maçta Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 81. dakikada Baran Ali Gezek attı. Karadağ'ın golünü ise 90+1. dakikada Nikola Medojevic kaydetti.
Ay-yıldızlılar, 8 Haziran Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Arnavutluk ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor