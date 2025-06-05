Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 Berabere Kaldı

Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 Berabere Kaldı
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Ümit Milli Takım, İstanbul'da oynanan özel maçta Karadağ ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların golü Baran Ali Gezek'ten gelirken, Karadağ'ın golü son dakikada geldi.

Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel maçta Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 81. dakikada Baran Ali Gezek attı. Karadağ'ın golünü ise 90+1. dakikada Nikola Medojevic kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 8 Haziran Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Arnavutluk ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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