Haberler

Ümit Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Emre Demir Yerine Burak İnce

Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna ile oynayacağı maç öncesi kadrosunda değişiklik yaptı. Emre Demir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, Burak İnce kadroya dahil edildi.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor'da oynayan Emre Demir, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı.

Emre Demir'in yerine Suudi Arabistan ekibi Al Akhdoud forması giyen Burak İnce, aday kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
