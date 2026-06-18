20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın Çanakkale kampı tamamlandı
20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 4-18 Haziran'da Çanakkale'deki hazırlık kampını bitirerek İstanbul'a geçti. Takım, Slovenya'daki Avrupa Şampiyonası için hazırlık maçları yapacak.
20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 4-18 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.
Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.
Milliler, şampiyona hazırlıkları kapsamında İstanbul'a gelerek hazırlık maçları oynayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı