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20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın Çanakkale kampı tamamlandı

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın Çanakkale kampı tamamlandı
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20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 4-18 Haziran'da Çanakkale'deki hazırlık kampını bitirerek İstanbul'a geçti. Takım, Slovenya'daki Avrupa Şampiyonası için hazırlık maçları yapacak.

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 4-18 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.

Milliler, şampiyona hazırlıkları kapsamında İstanbul'a gelerek hazırlık maçları oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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